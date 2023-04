Anda de Metro em Lisboa? Linhas Amarela e Verde com interrupções temporárias até julho

© Paulo Spranger/Global Imagens

A circulação das linhas Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa (ML) vai sofrer interrupções temporárias entre 29 de abril e 7 de julho, com vista à "concretização do prolongamento das linhas Amarela e Verde".

Em causa estão trabalhos relacionados com a integração dos viadutos em construção, que vão provocar alguns constrangimentos na circulação dos comboios em parte dessas duas linhas.

Confira aqui as estações e percursos que estarão encerrados e saiba quais as alternativas:

- Em 29 e 30 de abril, na Linha Amarela, vai estar encerrado o troço entre a Cidade Universitária e o Rato, sendo a circulação feita entre Odivelas e Campo Grande (e sentido oposto).

- De 02 de maio a 07 de julho vão estar encerrados a estação de Telheiras, na Linha Verde, e o troço entre o Campo Grande e a Cidade Universitária, na Linha Amarela.

- Na Linha Verde, entre 02 de maio e 07 de julho, a circulação vai realizar-se entre o Campo Grande e o Cais do Sodré com comboios de três carruagens (numa fase inicial).

- Na Linha Amarela, naquele período, a circulação será no troço Campo Grande-Odivelas com comboios de três carruagens e no troço Cidade Universitária-Rato com comboios de seis carruagens.

"A concretização destes trabalhos, pela sua natureza e complexidade, não é compatível com a circulação, em segurança, dos comboios e o funcionamento do serviço de transporte, obrigando à realização de um conjunto de interrupções de circulação temporárias e em partes das linhas Amarela e Verde", é referido na nota da empresa.

A empresa adianta que, após a conclusão das intervenções, será retomada a normal circulação nas linhas Amarela e Verde no dia 08 de julho.

"Para mitigar os impactos causados durante estes períodos, o Metropolitano de Lisboa aumentará a oferta de comboios na Linha Verde, reduzindo assim o tempo de espera nesta linha, articulando com outros operadores de transporte o reforço das suas carreiras", esclarece a empresa.

Prevista inaugurar em 2024, a Linha Circular, que vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede, irá criar um novo anel circular no centro de Lisboa, e interfaces que conjugam e integram vários modos de transporte.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.