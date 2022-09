Angola à espera de decisão do TC, empresários criticam Costa por atraso de medidas de apoio e outros destaques TSF

© John Wessels/AFP

A manhã informativa da TSF desta segunda-feira fica marcada pelo Tribunal Constitucional de Angola, que aceitou a providência cautelar entregue pela UNITA, na qual se contestam os resultados das eleições gerais no país que deram a vitória ao MPLA. Em declarações à TSF, Carlos Rosado de Carvalho defende que é preciso esperar, mas o jornalista e professor universitário acredita que a vitória do MPLA e de João Lourenço é um "facto consumado".

Destaque também para o anúncio de medidas de apoio às famílias que visa responder ao contexto atual de inflação e aumento do custo de vida. No Fórum TSF, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) considera inaceitável que o Governo deixe para depois o apoio às empresas, dada a "gravidade" da situação.

No Canadá, dez pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram feridas depois de terem sido esfaqueadas em duas comunidades da província canadiana de Saskatchewan. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, descreveu os ataques como "horríveis e perturbadores". O líder da federação das Nações Indígenas Soberanas do Canadá disse que os esfaqueamentos podem estar relacionados com drogas. Já o presidente do Conselho Europeu considerou que se tratou de uma "tragédia horrível".

Na China, um sismo de magnitude 6.8 matou pelo menos sete pessoas. O abalo foi sentido a 200 quilómetros de distância na capital da província, Chengdu.

Também no Afeganistão, seis pessoas morreram na sequência de um terramoto de magnitude 5.3. Outras nove pessoas ficaram feridas.

Por fim, nos Estados Unidos, uma pessoa morreu e nove continuam desaparecidas, incluindo uma criança, depois de um hidroavião se ter despenhado, a norte de Seattle.