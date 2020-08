"Angústia" em Mora. Covid-19 espalhou-se e infeta "muitas famílias"

© Pedro Correia/Global Imagens

O presidente da Câmara Municipal de Mora não está nada otimista com o surto de Covid-19 que afeta a sede do concelho.

Luís Simão explica à TSF que até agora há 39 doentes confirmados, mas ainda esperam os resultados de mais testes feitos este fim de semana.

O autarca adianta que o vírus está espalhado pela comunidade, em muitas famílias, estando "a viver-se, no concelho, um momento de grande angústia".

"O surto está em muitos sítios na vila. Trata-se de uma infeção comunitária, com muitas famílias infetadas - muitas famílias mesmo. Hoje aparece o marido, amanhã é a esposa e outros contactos que tiveram pois as pessoas circularam vários dias sem saber que tinham a doença...", detalha o presidente do município.

Luís Simão afirma que "só com os testes é que vamos saber a dimensão da questão" e acrescenta: "Gostava de estar otimista, mas não estou...".

A vila de Mora esteve este fim de semana quase deserta, com museu, restaurantes e restante comércio fechados. Quase todos estão em casa, sem sair à rua, mas o autarca compreende pois a "situação está deveras complicada".

Luís Simão destaca que 39 infeções numa semana entre os cerca de 2.500 habitantes que vivem na sede de concelho é um rácio bastante elevado - "muita gente em muito pouco tempo", esperando-se que os muitos testes que entretanto foram feitos revelem nos próximos dias a real dimensão do surto.

Dos 39 doentes já confirmados, quatro estão internados, sendo que um está em estado mais grave nos cuidados intensivos.