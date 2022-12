Animal abatido e recolhido. Vaca andou à solta na Segunda Circular este sábado

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Uma vaca foi este sábado abatida após ter andado à solta na Segunda Circular, provocando grandes dificuldades no trânsito de Lisboa. O destino do animal foi confirmado pela TSF junto do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.

A comissário Aurora Dantier explicou que quando foi detetado, pelas 18h10, o animal estava "a causar perigo para os utentes da via e investia contra os automóveis". Assim, "foi abatida pela PSP".

A PSP não tem, para já, nota de feridos nem registo de pessoas assistidas em unidades hospitalares, apesar de algumas imagens mostrarem pelo menos duas pessoas a serem abalroadas pelo animal.

"Presumivelmente, há pessoas magoadas pelas investidas", indicou.

O trânsito esteve condicionado na zona de Benfica e os carros circularam por apenas uma via até perto das 19h00, dado que a remoção do cadáver do animal só foi possível depois de ter sido encontrada uma solução.

"Foi removido através dos serviços camarários de Lisboa para a Casa do Animal", em Monsanto.

A PSP não sabe, para já, de onde veio o animal, mas tudo indica que terá entrado na estrada "perto dos Olivais" e as autoridades tentam agora identificar o dono.

Nas redes sociais circularam várias imagens do animal sobre o asfalto e alguns espaços verdes que ladeiam a estrada.

Notícia atualizada às 20h16