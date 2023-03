Aniversário TSF: emissão especial a partir de banca histórica no Mercado do Bolhão

Por TSF 02 Março, 2023 • 07:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TSF continua a celebrar os 35 anos da rádio com a Manhã TSF fora do estúdio. Esta quinta-feira, fomos até ao Mercado do Bolhão, na cidade do Porto, que reabriu, no ano passado, depois de um complexo processo de remodelação.

Presente no Mercado do Bolhão, esteve o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que, em conversa com a TSF, abordou as suas principais preocupações nos dias de hoje, em vários setores, como a segurança, a habitação, a educação, a mobilidade, a saúde e os apoios sociais.

Ouça aqui a entrevista de Nuno Domingues com Rui Moreira 00:00 00:00

Também ouvido na Manhã TSF, Manuel Sobrinho Simões, um dos mais conceituados cientistas do mundo na área da investigação dos cancros digestivos, falou sobre a forma como a cidade do Porto tem estado a produzir conhecimento.

Ouça aqui a conversa de Nuno Domingues com Sobrinho Simões 00:00 00:00

Ao longo desta semana de aniversário da TSF, foram convidados os antigos diretores da rádio que mudou a rádio a refletir sobre algumas dessas mudanças e também sobre o presente e o futuro. José Fragoso foi o quarto diretor da história da TSF durante a primeira década deste século, mas já antes tinha sido jornalista e fundador desta rádio. Atualmente, é o diretor de programas da RTP, mas já passou por lugares de direção na SIC e na TVI.

Em direto na TSF, José Fragoso destacou a "frescura" dos jornalistas que trabalham nesta rádio, assinalando a "dinâmica de emissão em direto, a atenção permanente da atualidade e a capacidade de romper com a grelha sempre que necessário".

Ouça aqui as declarações de José Fragoso à TSF 00:00 00:00

Na banca histórica do Mercado do Bolhão, no Porto, esteve a equipa da TSF Nuno Domingues e José António Barbosa.