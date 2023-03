Aniversário TSF: nos 35 anos, a rádio leva os estúdios para o Metro do Porto

Nuno Domingues conversa com Tiago Braga, presidente do Metro do Porto, na emissão especial de 35 anos da TSF © José António Barbosa/TSF

No dia em que a TSF comemora 35 anos de vida, os estúdios da rádio que mudou a rádio foram até ao Metro do Porto. O projeto do Metro do Porto foi lançado durante o mandato de dez anos de Fernando Gomes como presidente da câmara do Porto. Entre ajustes, acrescentos e alterações, hoje em dia o plano de crescimento está estimado em 700 milhões de euros.

Desde a inauguração, em 2002, revolucionou a mobilidade na área do Grande Porto. Na emissão especial de 35.º aniversário da TSF, Fernando Gomes recordou os primeiros passos do projeto do Metro do Porto.

Ouça aqui a conversa de Nuno Domingues com Fernando Gomes sobre o Metro do Porto 00:00 00:00

Também presente na emissão especial da Manhã TSF, Tiago Braga, presidente do Metro do Porto, falou sobre as novidades e os desafios para o futuro da mobilidade na área do Grande Porto.

Ouça aqui a entrevista de Nuno Domingues com Tiago Braga, presidente do Metro do Porto 00:00 00:00

Em destaque nesta emissão especial esteve também a nova versão do regulamento da Movida do Porto, que entra em vigor esta quarta-feira. Trata-se de um conjunto de regras que define zonas com restrições de horários a estabelecimentos que vendem bebidas, como cafés, restaurantes e lojas de conveniência. O objetivo é evitar que as pessoas fiquem na rua a beber e a ouvir música a noite inteira, incomodando os moradores.

Para Miguel Camões, presidente da Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto, este novo regulamento não resolve o problema, mas facilita o controlo do consumo de álcool na via pública.

Ouça aqui as declarações de Miguel Camões à TSF sobre o novo regulamento da Movida do Porto 00:00 00:00

A TSF nasceu há 35 anos. A 29 de fevereiro de 1988, segunda-feira, Carlos Andrade era o editor da noite e fez o último noticiário do dia. Francisco Sena Santos foi a voz do primeiro noticiário, às 07h00. A jornalista Teresa Dias Mendes juntou-os outra vez no programa Uma Questão de ADN.

Ouça aqui um excerto do programa Uma Questão de ADN, com Carlos Andrade e Sena Santos 00:00 00:00

Uma Questão de ADN passa na TSF, esta quarta-feira, depois das 13h00, e está sempre disponível aqui.