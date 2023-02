Aniversário TSF: o estúdio da rádio atravessa Lisboa a bordo do 738 da Carris

© André Tenente/TSF

Por TSF 28 Fevereiro, 2023 • 07:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta manhã, o estúdio da rádio é movido a gás natural, a bordo do 738 da Carris, atravessando Lisboa pelo eixo central. A Carris leva-nos pelos caminhos da cidade em hora de ponta, com emissão de Nuno Domingues e André Tenente, a condução do Luís e convidados a bordo e ao telefone.

Paulo Baldaia, jornalista e antigo diretor da TSF, fala-nos do valor das notícias, a partir de alguns dos destaques dos jornais desta manhã. Recebemos também a vice-presidente da Carris, Maria Albuquerque, para falar sobre mobilidade dentro da cidade de Lisboa.