Ano de 2021 entre mais quentes de sempre, novas regras em dia de regresso às aulas e outros destaques TSF

O ano 2021 voltou a entrar para a lista dos mais quentes desde que há registo © Igor Martins / Global Imagens

Por TSF 10 Janeiro, 2022 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ano 2021 voltou a entrar para a lista dos mais quentes desde que há registo. A temperatura média no planeta foi superior em 0,3 graus Celsius à média das últimas três décadas, o que faz de 2021 o sétimo ano mais quente de sempre.

Algumas restrições impostas para combater a pandemia de Covid-19 são levantadas esta segunda-feira, como a obrigatoriedade de testes em várias situações, e as escolas voltam a abrir.

Depois da reunião com Francisca Van Dunem, ministra da Administração Interna, a Iniciativa Liberal defendeu que o direito ao voto "não pode ser esmagado" e vincou que eventuais soluções para que eleitores em confinamento possam votar estão dependentes do parecer da Procuradoria-Geral da República, que ainda não é conhecido.

Já André Ventura disse ter defendido a importância de um consenso entre todos os partidos para que sejam garantidas as condições ideais para exercer o direito ao voto sem quaisquer constrangimentos. Entre as soluções apresentadas referiu o reforço do voto antecipado, uma hora própria para as pessoas que estão em isolamento votarem e a redução do período de isolamento, que está a ser analisado pela Direção-Geral da Saúde.

Em Angola há um caso sério de descontentamento social. Uma greve de taxistas onde não há um sistema de transportes públicos estruturado, é, em si suficiente grave. "Todo o mundo é afetado pelos táxis. O centro da cidade está vazio."

O bebé que em agosto, na evacuação do aeroporto de Cabul, foi entregue a um soldado norte-americano por cima do arame farpado foi encontrado e já se encontra junto dos familiares. A criança, que se chama Sohail Ahmadi, tinha apenas dois meses quando a imagem de um soldado a alcançá-lo para o acolher nos braços se tornou simbólico do momento que o Afeganistão atravessava, com a tomada de Cabul pelos taliban.