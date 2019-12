Ano Novo. Praça do Comércio com trânsito cortado e pessoas revistadas à entrada

Fogo-de-artifício no Terreiro do Paço © António Pedro Santos/Global Imagens

Por Lusa 30 Dezembro, 2019 • 13:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os festejos da passagem de ano vão transformar a Praça do Comércio num verdadeiro recinto. Como são esperados milhares de pessoas na capital, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revela que serão criados oito pontos de entrada para este local central da cidade.

Ouvida pela TSF, Sofia Gordinho, subintendente da PSP, identifica quais serão os locais de acesso: junto à Agência Europeia Marítima, onde haverá um acesso pedonal; no Cais do Sodré, no Largo do Corpo Santo, com a Avenida Ribeira das Naus, na rua do Arsenal, junto à Praça do Município; mais a norte, na rua do Ouro, rua Augusta, rua da Prata e rua dos Fanqueiros.

Sofia Gordinho, ouvida pela jornalista Beatriz Morais Martins, sobre os pontos de acesso 00:00 00:00

Nesses locais, as pessoas serão revistadas. Por isso, fica também o aviso da PSP: quem estiver a festejar com copos de vidro não entra no recinto.

"Pede-se às pessoas que tenham um cuidado antecipado de maneira a que, quando chegam ao ponto de revista, já não terem na sua posse esses produtos", aponta Sofia Gordinho, que exemplifica outros objetos proibidos: garrafas de vidro, chapéus-de-chuva, "especialmente com pontas" e megafones.

Quanto ao transporte de mochilas, "pede-se que sejam inferiores ao tamanho A3".

A responsável da PSP enumera os objetos proibidos no recinto 00:00 00:00

O trânsito de acesso à Praça do Comércio, em Lisboa, vai estar cortado a partir das 17h00 de terça-feira devido aos festejos de Ano Novo, estando previstos oito pontos de entrada com revista.

De acordo com a comissária Sofia Gordinho, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o dispositivo montado "será semelhante ao do ano anterior", sendo esperadas no recinto fechado entre 200 e 250 mil pessoas.

"A Praça do Comércio vai ser tratada como recinto fechado. O perímetro será fechado recorrendo ao mobiliário urbano e gradeamento, com sistemas que vão acautelar a não entrada de viaturas no terreno", frisou Sofia Gordinho numa conferência de imprensa realizada esta manhã no comando metropolitano, em Moscavide, concelho de Loures, vizinho ao de Lisboa.

Escusando revelar o número de efetivos no terreno, a comissária avançou que o dispositivo é "considerado adequado em relação ao evento em si, semelhante ao do ano passado", e terá várias valências, incluindo agentes de intervenção rápida, corpo de intervenção e unidades cinotécnicas.

De acordo com a responsável, a baixa da cidade de Lisboa irá contar também com o sistema de videovigilância, que "permite visualizar as massas dando ajuda, no momento, à deslocação de meios para o bom desenvolver do policiamento". Não está previsto o uso de drones.

Sofia Gordinho acrescentou que, sendo um dos pontos altos da festa o fogo-de-artifício, é recomendado que as pessoas "se espalhem pela Ribeira das Naus para assistir" e não se concentrem num só ponto.

"Quem vier só a esta parte da festa, ao fogo-de-artifício, que saia depois da Praça do Comercio pela Ribeira das Naus ou para o lado contrário, Cais do Sodré", disse.

Já quem entre no espaço para assistir à segunda parte da festa, com concertos, deve entrar pelo Rossio.

À semelhança dos anos anteriores, não vai ser permitida a entrada no recinto de garrafas e copos de vidro, bem como chapéus-de-chuva com hastes compridas, megafones, mochilas de tamanho superior a A3, apontadores de laser, selfie sticks ou buzinas de ar comprimido.

Estão instalados oito pontos de acesso com revista que ficam localizados junto à Agência Europeia Marítima, Cais do Sodré, Praça Duque da Terceira, rua do Arsenal, rua do Ouro, rua Augusta, rua da Prata e rua dos Fanqueiros.

Em relação aos cortes no trânsito, o comissário Luís Gancho reiterou que a partir das 17h00 de terça-feira há impossibilidade de passagem ao trânsito em todas as vias conducentes à Praça do Comércio, sendo o viaduto de Santa Apolónia o primeiro ponto a ser cortado totalmente.

"Trata-se de criar um perímetro de uma zona gigantesca pedonal. Como nos últimos anos, esperamos que o fluxo de pessoas a pé, através dos transportes, invada toda a zona destinada ao trânsito, sendo a principal preocupação isolar o local", explicou.

Os cortes de trânsito acontecem na avenida 24 de Julho com a D. Carlos I, rua de São Paulo, praça Duque da Terceira/Cais do Sodré, rua do Arsenal, avenida Infante D. Henrique, rua da Alfandega, rua Vitor Cordon, Restauradores Sul, Rossio, praça da Figueira e rua da Conceição.