Anselmo Borges - o teólogo que nega ser herege

O novo livro do teólogo Anselmo Borges, "O Mundo e a Igreja que Futuro?", traz à TSF o seu autor. São múltiplos os temas polémicos que aborda, como o drama dos refugiados, a pandemia, o papel das mulheres na Igreja, o celibato obrigatório, os abusos sexuais do clero e o fim do cristianismo na Europa.