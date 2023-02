Antiga lota de Aveiro vai ser habitação de luxo? BE diz que sim, mas câmara nega

© Maria João Gala/Global Imagens

O Bloco de Esquerda acusa a Câmara Municipal de Aveiro de querer o terreno da antiga lota da cidade para o vender a privados, com o objetivo de criar ali habitação de luxo, que fará com que o preço das casas suba não só na cidade, como em toda a região. Em sentido contrário, o presidente da autarquia, Ribau Esteves, nega e assegura que "não há habitação de luxo" em Aveiro.

"A Câmara Municipal de Aveiro quer este terreno para o vender a privados. Nós não temos nenhum problema em que este terreno passe da administração do porto de Aveiro para a câmara de Aveiro. O que nós dizemos é que estamos perante duas entidades públicas e as duas apenas olham para este terreno para ter habitação, como fazer daqui milhões e milhões de euros e não para ter um sítio para fazer habitação a custos controlados para a classe média, para intervir no mercado", revelou Nelson Peralta, antigo deputado bloquista eleito pelo círculo de Aveiro, à TSF.

O local onde o terreno se encontra é, segundo Nelson Peralta, "maravilhoso". "É ao lado da ria, ao lado do centro da cidade, e Ribau Esteves, questionado sobre se este terreno seria para vender a privados ou não, disse uma expressão muito curiosa: que a lógica é essa e não poderia ser outra. Para a classe média, pelos vistos, não há lugar nos lugares maravilhosos do país", critica.

Para o partido, a criação de habitação de luxo naquela zona vai aumentar os preços das casas não só da cidade, mas de toda a região: "Se houver aqui habitação de luxo, significa que o preço da habitação aqui neste terreno sobe bastante, mas, por contágio, o terreno em toda a cidade, em toda a região, sobe, porque isso é o que o mercado tem feito, arrastando o setor para cima, num nível que é incomportável com os salários em Portugal."

Para Nelson Peralta, "se o terreno é público, não pode ser, em nenhum momento, colocado a premiar e a fomentar a especulação imobiliária e tornar a vida de toda a gente pior", relatando que "a única conversa que tem sido feita sobre este terreno é uma conversa de milhões".

O antigo deputado do Bloco de Esquerda critica a falta de habitação pública em Portugal, que é de "apenas 2%", ao contrário do que acontece nos Países Baixos, onde é "30%", ou em Viena, na Áustria, que é metade de todas as habitações.

"Aí é mais fácil fazer com que as rendas não sejam um sobrecusto tão grande no salário das pessoas e seja um fator de empobrecimento", conclui Nelson Peralta.

Ribau Esteves nega acusações do BE

O presidente da autarquia, José Ribau Esteves, nega as acusações do Bloco de Esquerda e diz que Nelson Peralta "conhece muito mal Aveiro".

"Temos um quadro de espaço de construção para equipamento, para os postos náuticos, para a hotelaria, para um conjunto de unidades de comércio e serviços, para um espaço de criação artística e também para habitação", começa por explicar à TSF, referindo que a câmara lançou um "concurso de ideias para um estudo urbanístico" para o local e que terá decisão final nos próximos dias.

O autarca revela que o espaço para habitação é pequeno e não serve para habitação social, ainda que admita que possa existir "habitação a custos controlados".

"A área de construção que temos referenciada para é muito pequena, portanto, é para ser uma zona pouco habitada em termos residenciais, sabendo que será o mercado a ditar as regras e não é exatamente uma zona onde nós façamos a chamada construção de habitação social, não pondo de parte que haja uma parte das habitações que venham a ter a tipologia de habitação a custos controlados", refere Ribau Esteves.

O presidente eleito pelas listas do PSD garante que o município que construir habitação "para todos os segmentos do mercado": "Falta-nos habitação no mercado de todos os tipos: habitação social, habitação a custos controlados e habitação para os segmentos mais altos do mercado."

"Eu não gosto de usar a palavra 'luxo' em Aveiro, porque não há habitação de luxo. O senhor Peralta conhece muito mal Aveiro. Obviamente os segmentos mais altos do mercado, que exigem produtos de maior qualidade e também mais caros", critica.

Voltando ao tema da antiga lota de Aveiro, Ribau Esteves assegura que, "se tiver a oportunidade, é nesse quadro equilíbrio" que a câmara vai gerir os terrenos, "sabendo que não é uma zona habitacional por excelência".

"Não é isso que queremos para aquela área do município", rematou.