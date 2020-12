Antigo Hospital Militar de Belém cria mais 30 camas para acolher até 90 doentes

© Tiago Petinga/Lusa

O antigo Hospital Militar de Belém, que tem funcionado desde junho como Centro de Acolhimento Covid-19, aumentou a capacidade em mais 30 camas, podendo acolher até 90 doentes, após a recente recuperação do terceiro piso.

O ministro da Defesa Nacional visitou esta segunda-feira aquelas instalações para se inteirar da evolução e procedimentos em curso no âmbito do protocolo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

"É uma unidade reconstruída e reabilitada, entre em março e abril, com grande esforço e celeridade. Alivia camas dos outros hospitais, com outras valências e especialidades, e há aqui um funcionamento em rede. Serve de complemento e verifica-se um trabalho extraordinário do Exército", quer nas obras nas instalações, quer em termos de meios humanos envolvidos (médicos, enfermeiros, etc), disse Gomes Cravinho.

A recuperação e transformação do Hospital Militar de Belém, em Lisboa, implicou um investimento de três milhões de euros, mais algumas dezenas de milhares de euros em despesas de funcionamento da estrutura, de acordo com o responsável pela estrutura.

Neste Centro de Acolhimento Covid-19 já estiveram internados um total de 323 doentes desde junho, e a unidade tem atualmente 57 doentes, quase no limite da sua capacidade (60).

Com a remodelação do terceiro piso do edifício e com a criação de mais uma enfermaria com 30 camas a capacidade total poderá atingir os 90 doentes.

Portugal contabilizou hoje mais 57 mortes relacionadas com a Covid-19 e 2.099 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.158 pessoas, mais 131 do que no domingo, das quais 502 em cuidados intensivos, ou seja, mais 19.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.191 mortes e 376.220 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 70.426, menos 328 do que no domingo.