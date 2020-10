Antigo hospital militar vai triplicar camas para doentes com Covid-19

"Vamos aumentar a capacidade do centro de apoio militar de combate à Covid", diz Gomes Cravinho © Miguel Pereira/Global Imagens

O antigo hospital militar de Belém verá triplicado o número de camas para doentes com Covid-19, anunciou esta quarta-feira o ministro da Defesa.

João Gomes Cravinho salientou que até agora a unidade tem funcionado com um "máximo de 30 camas, quase sempre muito próximo desse número, mas inteiramente apoiado por médicos e enfermeiros do Exército".

"Em função da pandemia e do momento que estamos a viver, que é um momento de intensificação das necessidades hospitalares, vamos aumentar a capacidade do centro de apoio militar de combate à Covid, ou seja, no antigo hospital militar de Belém", sustentou o governante, que diz ser necessário o "apoio de recursos humanos da parte da ARS de Lisboa e Vale do Tejo".

Questionado sobre as declarações do ministro da Defesa, o secretário de Estado Diogo Serras Lopes garantiu que o Ministério da Saúde está em conversações com o da Defesa para que as instalações da Defesa possam receber estes pacientes, como uma primeira linha de resposta, caso haja falta de disponibilidade de enfermaria e cuidados intensivos das unidades de saúde do SNS.

No entanto, trata-se de uma decisão do Ministério da Defesa e não da pasta da Saúde, vincou o secretário de Estado da Saúde.

