Antigos alunos da Universidade de Aveiro lançam plataforma de aluguer de livros

Já existem mais de uma centena de livros disponíveis na plataforma

Um grupo de antigos alunos da Universidade de Aveiro (UA) criou uma plataforma na internet de aluguer de livros usados que permite rentabilizar as obras já lidas que estão em casa a ganhar pó nas estantes.

Lançado há cerca de duas semanas, o projeto "Book it" surgiu para responder a uma realidade que qualquer leitor se depara: o facto de os livros possuírem "um período de vida útil bastante curto, que, na sua maioria, acaba após a primeira leitura".

"Isto começou com um foco muito grande no meio académico, porque apercebemo-nos de que, muitas vezes, os professores nos pediam para comprarmos livros que acabávamos por usar apenas durante um semestre ou uma época de exames e depois deixavam de ser úteis", disse à Lusa Tiago Alves, um dos promotores do projeto.

Este grupo de amigos pensou, então, numa forma de tirar "algum proveito" destes livros, "alugando-os a outras pessoas que precisam deles e não estão dispostas a pagar o valor total, porque vão usá-los durante um período de tempo muito curto".

Assim nasceu o "Book it", um projeto que tem como objetivo promover uma rede de utilizadores que colaboram entre si, colocando à disposição as obras que já não necessitam e requisitando outras tantas que lhes sejam úteis em simultâneo.

"Entretanto, apercebemo-nos de que o mercado era muito maior e decidimos expandir para todos os tipos de livros", disse este jovem licenciado em Economia.

O sistema funciona mediante a cobrança de uma percentagem do custo do livro, sendo que parte deste valor vai para o proprietário e outra parte fica para quem presta o serviço, fazendo chegar a edição a quem dela necessita, pelo tempo que lhe é útil.

Após a realização da encomenda, o livro é enviado para a morada disponibilizada pelo cliente via CTT, ou, se possível, entregue em mão mediante a disponibilidade dos colaboradores da "Book It".

Quando o prazo de aluguer do livro acabar, o utilizador apenas terá que se deslocar a um posto dos CTT e reenviar o livro para o seu proprietário original.

Atualmente, já existem mais de uma centena de livros disponíveis na plataforma (www.bookitpt.com) com preços que vão desde os dois euros até aos 10,50 euros, por um mês.

"Temos diariamente propostas de pessoas a querer colocar livros e a disponibilizá-los e já conseguimos concluir cinco transações. Ou seja, já temos cinco pessoas a utilizar livros de outras pessoas", disse Tiago Alves.

O objetivo é incentivar o crescimento da comunidade "Book It" em todo o país e, a longo prazo, alastrar o projeto para toda a Europa.

Os promotores do projeto estão a preparar também uma rede de distribuição própria para funcionar no futuro com colaboradores em cada cidade.