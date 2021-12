António Costa inaugura escola em Quarteira e apela à vacinação das crianças

© Luís Forra/Lusa

Por Maria Augusta Casaca 17 Dezembro, 2021 • 18:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para uma sala cheia com professores e crianças, António Costa deixou um apelo: "Aqueles que não se auto agendaram para a vacinação, façam-no". O primeiro-ministro lembrou que o processo começa este fim de semana e "vai continuar durante o mês de janeiro, fevereiro e março". "Muitos de vocês já foram vacinados porque têm mais de 12 anos mas têm irmãos mais novos ou primos e transmitam esta mensagem: a vacinação é muito importante", adiantou.

Na inauguração da escola D. Dinis em Quarteira, onde foram investidos 6 milhões e meio de euros, o primeiro-ministro sublinhou que há duas razões para defender a vacinação de crianças., a proteção e a saúde de todos." As crianças também são infetadas e também sofrem com a doença". Em segundo lugar, porque António Costa enfrentar mais um ano letivo com o encerramento das escolas e ensino à distância só traria problemas aos jovens.

Ouça aqui a reportagem. 00:00 00:00

E se a campanha eleitoral ainda não começou, nesta escola mais parecia.

António Costa foi recebido com grande entusiasmo pelos alunos e funcionários e aproveitou bem o momento ficando mais de duas horas no local.

Pelo caminho encontrou na Biblioteca da escola o Momo, um cão Golden Retriver que faz parte de um projeto para dar mais confiança às crianças na leitura. "Posso fazer festas ao Momo?", questionou. O cão não pareceu ligar muito a quem tinha à sua frente e António Costa atirou" Está mais interessado no livro".

Ainda foi brindado com um latido, em jeito de despedida. Antes de sair da escola o primeiro-ministro deixou votos de um Feliz Natal e aproveitou a deixa para desejar também" um feliz ano 2022 que será muito melhor se se vacinarem entretanto".