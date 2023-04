Antonio Della Croce: "É bom existirem políticas diferentes para a melhoria do SNS"

Antonio Della Croce © Rita Chantre/Global Imagens

Por Bruno Sousa Ribeiro 19 Abril, 2023 • 11:57

Concluída que está mais uma Conferência "Sustentabilidade em Saúde", uma iniciativa da Abbvie, do Diário de Notícias e da TSF, o diretor-geral da AbbVie Portugal, Antonio Della Croce, faz um balanço muito positivo e já pensa na próxima.

"A verdade é que as primeiras conferências foram muito impactadas pela pandemia, esse foi o tema central, e finalmente voltamos a falar do sistema de saúde de forma diferente e olhando para o futuro e com uma grande participação", começou por referir à TSF o diretor da empresa biofarmacêutia.

Mais de 300 pessoas fizeram questão de se inscrever para um evento que contou com o discurso de abertura de Fernando Araújo, diretor executivo do SNS, já o encerramento esteve a cargo do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro Della Croce diz que "é muito bom todos estarem unidos para melhorar a saúde".

Ouça aqui a entrevista com Antonio Delle Croce 00:00 00:00

"São muito claras as áreas de melhoria. Penso que todos juntos podemos dar um contributo para aumentar a sustentabilidade do SNS. É por isso que é importante uma conferência como esta. É bom haver políticas diferentes para haver essa melhoria", defendeu Della Croce.

A visão dos portugueses sobre a evolução dos cuidados de saúde em Portugal foi, este ano, a questão adicional incluída no Índice de Saúde Sustentável. A edição do próximo ano já está a ser preparada: "Depois desta edição, assim positiva, vale a pena continuar. É um evento muito importante para ajudar a melhorar o SNS".