António Joaquim suspenso das funções de oficial de justiça

António Joaquim foi suspenso das funções de oficial de justiça. A decisão surge um dia depois do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de condenar o arguido pela morte de Luís Grilo, revertendo por completo a decisão de absolvição da primeira instância.

O homem que ficou conhecido neste processo como o amante de Rosa Grilo, a mulher do triatleta assassinado em julho de 2018, foi desta vez condenado a 25 anos de prisão e agora é suspenso de funções, uma decisão que tinha, aliás, sido pedida pelo Tribunal da Relação depois de concluir, no acórdão, que António Joaquim foi "coautor dos crimes de homicídio e de profanação de cadáver", em conjunto com Rosa Grilo.

O comunicado agora enviado pelo Ministério da Justiça diz que "por despacho proferido no dia de hoje, 9 de setembro, a vice-presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça suspendeu preventivamente António Joaquim".

A suspensão vai ser presente no próximo dia 17 ao Plenário do Conselho dos Oficiais de Justiça para ser ratificada.