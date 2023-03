ANTRAM alerta que greve em França poderá afetar Portugal

© François Lo Presti/AFP

França está, esta terça-feira, praticamente paralisada devido à greve contra a lei da reforma das pensões e os transportadores portugueses podem ser afetados pela greve que promete travar quase todas as movimentações.

Ouvido pela TSF, André Matias de Almeida, porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), lembra que "as greves em França, no geral, têm sempre afetado o transporte internacional".

"Devo dizer que são greves, normalmente, bastante violentas do ponto de vista da adesão, e também do funcionamento dos piquetes de greve. É por isso que olhamos com bastante apreensão para esta greve geral que vai afetar vários setores. Vai cruzar a questão dos portos. E portanto, isso é outro fator de apreensão."

André Matias de Almeida sublinha que a ANTRAM tem estado a fazer uma avaliação da greve, que vai também afetar o transporte ferroviário, e não afasta a possibilidade de esta paralisação ter efeitos em Portugal.

"[Isso] não está afastado de maneira nenhuma, porque isso poderá ter impacto. O que acontece é que, neste momento, não temos nota, ainda, por parte de qualquer associado, de um impacto nesse transporte. Mas é algo que pode vir a verificar-se, e é por isso que vamos acompanhar essa situação com muita atenção. A greve iniciou-se ontem às 19h de França e vai prolongar-se, pelo menos, durante dois dias, podendo ainda ser estendida por mais dias. E as greves em França, além de terem sempre muita adesão, têm piquetes de greve a funcionarem de forma muito eficaz, e isso tem impacto imediato", alerta André Matias de Almeida.

Em França, a pressão para travar a lei da reforma das pensões aumenta com uma mobilização massiva esta terça-feira, 7 de março, com vista a "paralisar a França". Este vai ser um dos dias mais difíceis, previu o ministro dos transportes, Clément Beaune. Os líderes do movimento sindical anunciaram greves massivas com a possibilidade de serem reconduzidas em todos os setores.

As paralisações começaram na noite passada em setores como o da energia e de transportes pesados, para paralisar a economia e afetar o maior número de setores.

Os transportes de mercadorias pesadas estão parados desde domingo à noite com ações de protesto em todo o território. O objetivo é bloquear os camiões e as mercadorias que transportam para atingir comércios e empresas.