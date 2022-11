ANTROP pede aumento de 10% nos bilhetes dos transportes públicos

© Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

Por Sónia Santos Silva com Clara Maria Oliveira 14 Novembro, 2022 • 14:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ANTROP (Associação Nacional de Transportes Rodoviários Pesados de Passageiros) pede ao governo que aumente em 10% o preço dos bilhetes comprados nos transportes públicos, em 2023.

A autoridade da mobilidade e dos transportes propõe um aumento máximo de 6,11%, ou seja, o preço das chamadas tarifas de bordo não pode crescer mais do que isso.

Cabaço Martins pede aumento de 10% 00:00 00:00

A lei prevê que o valor máximo destes bilhetes não pode ser maior que a média da inflação entre outubro de 2021 e outubro deste ano.

Cabaço Martins, em declarações à TSF, pede ao governo uma solução que permita às empresas garantir uma margem superior nos preços. "Essa referência, que é exclusiva da inflação, não tem em conta outras variações específicas de transporte" como o aumento do preço dos combustíveis e nos salários.

Presidente da ANTROP alerta que os transportes públicos estão em risco e faz um apelo ao Governo 00:00 00:00

O presidente da ANTROP diz que o contrato entre as empresas e o Estado não permite uma redução do serviço, nem um aumento do preço dos passes. A ANTROP considera que estão de pés e mãos atadas, e resta o bom senso do Governo, a quem avisam que a situação é cada vez mais preocupante.

"Sem operadores saudáveis e empresas de transporte sustentáveis, não teremos transporte público", alerta.