Com a pandemia do novo coronavírus a obrigar o país a fechar-se em casa no dia em que se comemora a conquista da liberdade, os portugueses deixaram as ruas desertas e festejaram o 25 de Abril a partir das suas janelas, cumprindo o distanciamento social que as autoridades de saúde e o Governo têm recomendado.

Percorra a galeria de imagens e veja algumas das fotografias que marcaram este 25 de Abril de 2020.

