O centenário Mercado do Bolhão reabre esta quinta-feira as portas à cidade do Porto após quatro anos de obras de reabilitação.



Regressam os 79 comerciantes históricos, 81 bancadas, 38 lojas e 10 restaurantes que até agora ocupavam o mercado temporário, e também a figura de Nossa Senhora da Conceição, santa padroeira do Bolhão.

A reabertura foi assinalada pelas 08h00 pelo presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, com o toque do sino, momento que a TSF testemunhou:

Ouça aqui a reportagem TSF em direto do Mercado do Bolhão

É um Bolhão de "cara lavada", mas que mantém a traça original. Entre as novidades estão uma passagem intermédia que liga as ruas Alexandre Braga e Sá da Bandeira, e uma entrada direta a partir da estação do metro do Bolhão.