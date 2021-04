APA multa Fabrióleo em 400 mil euros por contraordenações ambientais "muito graves"

© Global Imagens (arquivo)

Por Guilherme de Sousa e Rui Polónio 28 Abril, 2021 • 23:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) multou a empresa Fabrióleo, localizada em Torres Novas, em 400 mil euros. A decisão, que ainda não transitou em julgado, tem por base quatro contraordenações ambientais "muito graves", refere a APA em comunicado.

A empresa foi condenada por "descargas de águas não tratadas", "utilização de recursos hídricos sem autorização" e por "incumprimento das obrigações impostas pela licença". Face a este processo, a APA anunciou que irá retirar à Fabrióleo a licença de utilização de recursos hídricos. Além disso, a empresa será também obrigada a demolir vários edifícios, construídos ilegalmente, junto à margem da Ribeira do Pinhal. Um desses edifícios é uma ETAR que contém "líquidos perigosos" e que gera "grande preocupação", como explica à TSF o presidente da Câmara de Torres Novas.

Pedro Ferreira espera respostas do Governo "para cumprir o que ainda não foi cumprido". 00:00 00:00

Pedro Ferreira explica que aguarda do Ministério do Ambiente indicações "para fazer cumprir o que não foi cumprido". "Aguardo uma reunião com o Ministério do Ambiente no sentido de se procurar a solução mais rápida para resolver a questão da ETAR e das construções irregulares porque se não for a empresa a tomar essas providências e é notório que não as está a tomar, não podem continuar assim", alerta o autarca, que espera um sinal da administração central para o início das demolições.

O presidente da Câmara de Torres Novas elogia a decisão da APA, referindo que "até pelos valores envolvidos, é um sinal de que o Ministério do Ambiente e da Economia estão preocupados com a situação que se arrasta há alguns anos", sublinhando ainda a "perigosidade ambiental".

O autarca de Torres Novas sublinha "a perigosidade ambiental" de um problema que se "arrasta há vários anos" 00:00 00:00

A Fábrióleo tem estado encerrada devido a este processo. A administração da empresa, instalada há várias décadas em Torres Novas, tinha prometido reabrir no final do confinamento depois de, em fevereiro, o Supremo Tribunal Administrativo ter anulado a decisão de encerramento, requerida pelo IAPMEI, em março de 2018.

A fábrica tem sido acusada de poluir a Ribeira da Boa Água, mas os donos da empresa refutam essa ideia, acusando outras fábricas da zona.