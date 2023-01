"Apanhados de surpresa." Neve em Castro D'Aire deixa automobilistas retidos e corta estradas

Os bombeiros acreditam que é muito provável que seja necessário ajudar as instituições de solidariedade social a levar refeições © Tony Dias/Global Imagens

Por Fátima Valente com Cátia Carmo 17 Janeiro, 2023 • 23:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cai muita neve no concelho de Castro D'Aire esta terça-feira e, por isso, já há automobilistas a precisar de ajuda por ficarem retidos na estrada. Duas delas estão cortadas.

"Neste momento temos a Nacional 321, que liga Castro D'Aire a Cinfães, encerrada devido à forte acumulação de neve naquela via. Neste momento temos montado um dispositivo de prevenção e estamos a ajudar alguns automobilistas que foram apanhados de surpresa e ficaram retidos nessas vias pela neve. Estamos a ajudá-los a saírem", explicou à TSF Márcio Ferreira, adjunto do comando dos Bombeiros de Castro D'Aire.

Na quarta-feira de manhã vai ser feita uma avaliação para se decidir se há aulas ou não, mas é muito provável que seja necessário ajudar as instituições de solidariedade social a levar refeições a pessoas que vivem em zonas mais isoladas.

"De manhã estamos também já de sobreaviso porque haverá necessidade de apoiar as IPSS que levam comida aos utentes. Os limpa-neves deverão conseguir limpar as vias nas estradas nacionais e municipais, mas o interior das aldeias continuará sempre com alguma acumulação de neves e as instituições não estão munidas de veículos. Teremos de as auxiliar. Ainda é um grande número de pessoas. Neste momento não ser precisar quantas pessoas são, amanhã terá de ser avaliada, logo ao início da manhã, a quantidade de aldeias que estão inacessíveis para conseguirmos perceber a quantidade de meios que teremos de ter ao nosso dispor para podermos auxiliar nesse sentido", antecipou o adjunto do comando dos Bombeiros de Castro D'Aire.

Ouça as declarações de Márcio Ferreira à TSF 00:00 00:00

Portugal continental está desde segunda-feira a ser afetado pela depressão Fien, responsável pelo agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias com previsão de baixas temperaturas, chuva, vento forte e agitação marítima, tendo sido emitidos avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para o distrito de Vila Real foi emitido um aviso amarelo devido à queda de neve entre esta terça e quarta-feira.