APAV reforça medidas contra abusos na JMJ

A distribuição dos peregrinos no terreno levou a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) a reforçar os Centros de Apoio à Vítima, no Campo da Graça, no Parque Tejo.

Serão dois, em vez do único que estava inicialmente previsto, que se juntam, assim, ao Centro localizado na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII.

A técnica da APAV, Carla Ferreira, explica que os dois Centros de Apoio à Vítima (CAV) no Parque Tejo, estarão abertos, de forma ininterrupta, das 08h00 de 5 de Agosto às 18h de 6 de Agosto, enquanto na Colina do Encontro, o CAV funcionará entre os dias 26 de Julho e 06 de Agosto.

Como medida de prevenção dos abusos durante a JMJ, a linha telefónica da APAV (número 116 006) passará a funcionar 24 horas por dia, entre 26 de Julhoea 07 de Agosto, com atendimento em Português e Inglês.

Além disso, toda a informação sobre o apoio às vítimas vai estar disponível, a partir da próxima semana, num site criado exclusivamente para a Jornada e disponível nas cinco línguas oficiais do evento.

Carla Ferreira admite que a polémica dos abusos sexuais praticados por sacerdotes da Igreja católica foi "uma lição", que pode "ter ajudado a ter espaços de atendimento para as vítimas" na JMJ, mas destaca que estes centros são "muito mais do que para os casos de abuso sexual". Trata-se de uma "resposta inovadora", uma vez que será a primeira vez que a questão dos abusos merece um acompanhamento especial na JMJ.

A equipa da APAV será composta por cerca de 20 pessoas, naquela que é considerada uma "mega-operação", para atender a "todas as situações de crime e violência". Contudo, as acções estendem-se para lá da JMJ. A partir de Setembro, a APAV dará formação obrigatória aos catequistas em Lisboa, numa parceria com o Patriarcado da capital.

