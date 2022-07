APED não se sente atingida por palavras de Marcelo e garante "apoio a várias IPSS"

O secretário-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier © Carlos Pimentel/Global Imagens

Por TSF 30 Julho, 2022 • 17:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) não se sente atingida pelas palavras do Presidente da República que, na sexta-feira, afirmou que as empresas com lucros extraordinários devem ser as primeiras a tomar a iniciativa de maior responsabilidade social. Por isso, para o chefe de Estado, as empresas têm de investir mais em termos sociais, sacrificando dividendos e a distribuição de lucros.

O secretário-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, considera que a sugestão apontada pelo Presidente da República já é aplicada pelas empresas.

"A APED tem cerca de 490 associados e temos, dentro do nosso setor, uma grande diversidade de empresas e todas têm um comportamento, do ponto de vista da responsabilidade social, irrepreensível. Temos vindo, nos últimos anos, a dar mostras de um empenho muito grande no apoio a várias IPSS, mais de mil por todo o país, sabemos bem quais são as nossas obrigações do ponto de vista do cumprimento das obrigações fiscais, perante a Segurança Social, perante os nossos colaboradores e esse é um primeiro sinal muito importante de cumprimento das nossas obrigações enquanto empresas. Colocá-las a funcionar, criar mais emprego e condições para investimento. Não nos sentimos particularmente atingidos por essa afirmação, é uma reflexão de quem está preocupado com o futuro do país", explicou à TSF Gonçalo Lobo Xavier.