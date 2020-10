Apenas 18,6% das escolas apresentou candidatura para substituir amianto

Retirada de amianto de uma escola © Carlos Pimentel/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha 02 Outubro, 2020 • 09:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Das 600 escolas onde o amianto vai ser removido, ao abrigo de um programa nacional do governo, 112 têm as candidaturas em curso.

O processo de candidatura é feito pelas autarquias - 171 em todo o país - e o prazo termina no final de outubro. De acordo com dados da Secretaria do Desenvolvimento Regional, há 38 candidaturas já submetidas e 74 em submissão.

"Em submissão significa que os municípios já apresentaram e falta preencher um ou outro item para serem submetidas na sua totalidade", explica à TSF o Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional.

Carlos Miguel está confiante que até 31 de outubro as autarquias vão proceder à entrega das candidaturas. "Conhecendo os municípios como conheço e julgo que sou daqueles que conhece bem os municípios, acho que vamos ter aqui uma avalanche de candidaturas nos últimos oito dias, para não dizer nas últimas oito horas."

As autarquias devem ainda entregar candidaturas de cerca de 500 escolas e, apesar do Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional não estar a prever o adiamento do prazo, está disponível para rever datas porque "não vai ser por falta de tempo ou por falta de oportunidade que algum município ficará para trás".

"Se algum problema houver, também estamos cá para o resolver. Aquilo que se pretende não é que seja uma corrida de candidatura mas que seja uma corrida à substituição do amianto", defende.

O governo já garantiu 100% do financiamento ao programa nacional de retirada do amianto das escolas e sem contrapartida por parte das autarquias mas há municípios que se queixam dos valores de referência apresentados pela tutela.

O Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, sublinha que o valor de referência - 55 euros por metro quadrado - pode ser ajustado.

"Temos obras adjudicadas por valores bastante inferiores aos 55 euros - temos obras adjudicadas na casa dos 40 euros o metro quadrado - mas também tenho consciência que temos obras adjudicadas muito superiores aos 55 euros, nomeadamente obras adjudicas a 90, 98 euros o metro quadrado", sublinha.

Carlos Miguel pede às autarquias que apresentem as candidaturas necessárias e lembra que é uma oportunidade importante para retirar o amianto das escolas públicas mas também para poupar no orçamento municipal.

"O simples facto de ter amianto já representa uma despesa porque todos os municípios que têm escola com amianto todos os anos têm de fazer testes para aferir se o mesmo está ao não a degradar-se. Portanto, a sua substituição representa também o não fazer uma despesa e acrescentar segurança aqueles que estão junto ou por baixo do mesmo", detalha.

O governo espera retirar mais de um milhão de metros quadrados de amianto com uma verba de 60 milhões de euros, assegurada por fundos comunitários, através do Plano de Estabilização Económica e Social.