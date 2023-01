"Apenas 22 ocorrências." Noite foi tranquila, mas Proteção Civil continua alerta

Há nove distritos sob aviso laranja este domingo de manhã devido à chuva © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O telefone da Proteção Civil tocou poucas vezes na madrugada deste domingo, com a noite a ser tranquila apesar dos avisos de mau tempo. À exceção do corte de circulação de comboios na Linha do Douro, entre as estações do Tua e Pocinho, devido a uma derrocada, não houve ocorrências graves nem vítimas ou danos.

"Foi uma noite que não exigiu muito empenhamento dos vários serviços, uma vez que não registámos um número significativo de ocorrências, houve apenas 22 ocorrências e foram facilmente resolvidas. Também não se registaram vítimas nem danos estruturais apesar dos avisos que foram emitidos que foram emitidos pelo IPMA a partir das 6h00 relativamente à precipitação", explicou à TSF o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Miranda.

No entanto, os bombeiros e a Proteção Civil continuam em alerta, com todos os meios em estado de prontidão. Há nove distritos sob aviso laranja este domingo de manhã devido à chuva ou à agitação marítima.

O concelho do Porto registou no sábado em menos de duas horas 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade.