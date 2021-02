Apenas pouco mais de metade das pessoas responderam a SMS para serem vacinadas contra a Covid-19

Entre as respostas obtidas, 16.393 das pessoas disseram sim à chamada © Estela Silva/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 26 Fevereiro, 2021 • 09:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foram já enviadas 30.500 mensagens SMS para agendamento de vacinação contra a Covid-19 desde que arrancou a toma das pessoas com mais de 80 anos e do grupo de cidadãos entre os 50 e os 79 anos com comorbilidade de risco. No entanto, noticia o jornal Público, até ao momento o serviço do Ministério da Saúde obteve apenas 16.799 respostas, o que significa que somente 55,08% dos destinatários respondeu.

Entre as respostas obtidas, 16.393 das pessoas disseram sim à chamada e 406 disseram não à vacinação, num total de 2,47% de recusas.

As mensagens escritas são o método preferencial de contacto do Ministério da Saúde para chamar as pessoas com prioridade no plano de vacinação. Segue-se a chamada telefónica e, posteriormente, a carta. Diogo Urjais, presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, considerou, em declarações ao Público, que a ausência de resposta por parte das faixas etárias mais elevadas se prende maioritariamente pela dificuldade de acesso a um telemóvel ou no seu manuseamento. As unidades de saúde recomendam que, caso o contacto telefónico preferencial se tenha alterado, possa ser atualizado nesta plataforma.

O SMS é enviado a partir do número 2424 e o seu conteúdo explica como o utente deverá responder.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19