"Apesar da crise sanitária, económica e social, o metro de Lisboa não vai parar"

O primeiro-ministro, António Costa © LUSA

Por Sara Beatriz Monteiro e Francisco nascimento 14 Abril, 2021 • 11:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro garante que, apesar da crise provocada pela pandemia da Covid-19, "o metro não vai parar". António Costa esteve esta quarta-feira na sessão de assinatura do auto de consignação do Lote 1 do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa para o prolongamento das linhas amarela e verde e assinalou a realização desta obra como "um importante sinal de política económica".

Para o governante, a decisão de parar as obras no metro há dez anos, em plena crise, foi "um erro para a cidade e para a política ambiental". Por isso, Costa considera que "esta obra é muito mais do que dois quilómetros de rede".

António Costa mostra-se satisfeito com a decisão "de não parar nenhum investimento, mas de acelerar todos os investimentos".

Ouça a reportagem do jornalista Francisco Nascimento 00:00 00:00

António Costa referiu que então, numa altura em que exercia as funções de presidente da Câmara de Lisboa, assistiu aos "resultados práticos de estações do metropolitano encerradas, obras paralisadas e composições paradas".

Assim sendo, o primeiro-ministro assegura que, "apesar de estarmos na maior crise sanitária, económica e social que vivemos nas últimas décadas, o metro não vai parar, o metro vai alargar".

Segundo o primeiro-ministro, Portugal "está comprometido com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica em 2050", tendo sido o primeiro país do mundo a assumir esse compromisso, em 2016.

O primeiro-ministro explica que a neutralidade carbónica passa essencialmente pelas cidades, porque representam "75% dos pontos de emissão de gases do efeito de estufa".

Por isso, é fundamental, na perspetiva do governante, "melhorar a eficiência energética dos edifícios", "assegurar a sustentabilidade de sistema de mobilidade" e "investir no transporte público".

Matos Fernandes critica partidos que "não queriam linha nenhuma"

António Costa sublinha, por isso, o trabalho do Ministério do Ambiente, que deu aval a várias obras que ficaram "congeladas" pelos anteriores Governos.

Por outro lado, João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, critica os que não concordam com o Governo e "não queriam linha nenhuma".

"Nunca consegui entender a oposição do PSD, mas também do PCP e Bloco de Esquerda a esta linha. Acho mesmo que estes partidos não queriam linha nenhuma, quando a quiseram impedir", aponta, mostrando-se aliviado pelo "PS estar a governar".

O governante com a tutela do ambiente destaca que serão menos cinco mil toneladas de emissões de CO2 para a atmosfera, em cada ano, "com milhões de novos passageiros do Metro" e menos carros a entrar em Lisboa.

A linha circular que vai ligar a linha verde e amarela do Metro de Lisboa, num trabalho até 2024, e antecede um novo investimento para expandir a linha vermelha até Alcântara.

Grande parte dos projetos é financiada pela União Europeia.