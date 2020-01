Apesar das tempestades, seca ainda afeta um terço do país

© Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

Por Nuno Guedes 07 Janeiro, 2020 • 18:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar das tempestades Elsa e Fabien registadas em dezembro, quase todo o território do Continente abaixo do rio Tejo continua em situação de seca.

O mês acabou com 37,3% do país em seca meteorológica, ou seja, bem menos que no final de novembro (59,3%), mas ainda assim números pouco comuns para a época.

A seca fraca afeta agora 24,8% do país, a seca moderada 9% e a severa 3,5%, num cenário que é mais gravoso à medida que se avança para Sul, sobretudo no Baixo Alentejo e Algarve.

O boletim climatológico agora divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) classifica o mês de dezembro de 2019 como quente em relação à temperatura do ar, com temperaturas médias e máximas quase sempre superiores ao habitual para a época.

No entanto, as tempestades fizeram deste um mês considerado chuvoso, o primeiro com chuva acima do normal entre os meses de dezembro dos últimos nove anos, tendo chovido o equivalente a 127% do normal para dezembro.

A precipitação aconteceu, sobretudo, no Norte e Centro, mas não a Sul onde por exemplo em Faro a chuva foi apenas 40% do normal para a época.

Em resumo, o território do Continente acabou o ano com mais água no solo e nas barragens do que tinha em novembro, com muito menos regiões em seca, mas a seca ainda não desapareceu de Portugal Continental.