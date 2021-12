Apesar de liderar lista de concelhos com maior incidência, Vila Nova de Paiva tem 49 casos

© Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

A elevada taxa de incidência da Covid-19 no concelho de Vila Nova de Paixa não mete medo ao autarca Paulo Marques. No boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), o concelho é o que apresenta a maior taxa de incidência da Covid: 1578 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

Apesar do número, o presidente da Câmara argumenta que o concelho detém a mais alta taxa de vacinação do distrito da Guarda e diz que não vão ser tomadas medidas adicionais. Desde o início que tomamos as medidas que a DGS tomou porque a vida tem de andar para a frente e não podemos ficar reféns do Covid", diz Paulo Marques à TSF.

"Não podemos ficar reféns do Covid", considera o autarca Paulo Marques. 00:00 00:00

Paulo Marques desvaloriza a atual taxa de incidência da Covid-19 e justifica que o facto de se tratar de um concelho com poucos habitantes, torna-o susceptível a grandes oscilações. "Estamos a falar 45,49 casos, ou seja, são muitos poucos casos. A população é que é baixa e por isso somos um concelho que tanto estamos no 0 como estamos no topo. É algo circunstancial", refere.

Paulo Marques diz que o aumento de novos casos "é circunstancial" 00:00 00:00

Assim, o autarca diz que mantém todos os eventos já marcados para a quadra festiva. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, não há festa, mas na véspera, é dia de um concerto.

A direção-geral de Saúde alerta que "vem aí um período difícil" em relação ao agravamento da pandemia em Portugal, ajudada pelo aumento da disseminação dos contágios associados à nova variante Ómicron.

*Com Guilherme de Sousa