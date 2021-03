Apoio a portugueses em Pemba, Canal do Suez desimpedido e outros destaques da TSF

© Alfredo Zuniga / AFP

Os portugueses que vivem na região de Pemba, em Moçambique, vão receber apoio de uma equipa mobilizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. A revelação é do próprio ministro, Augusto Santos Silva, que na TSF explicou também que está ainda em preparação a operação de envio de militares para dar formação às forças especiais de Moçambique.

Esta segunda-feira foi dia de celebração no Canal do Suez. O Ever Given, que estava encalhado desde a semana passada, já conseguiu seguir viagem. Pode ver o momento aqui:

Do Norte de África está, por esta altura, a chegar a Portugal uma massa de ar que traz "fraca qualidade" ao que respiramos por cá. A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda cuidados redobrados à população mais sensível, como crianças e idosos.

Os diplomas dos apoios sociais, promulgados este domingo pelo Presidente da República, continuam a dar que falar. Na TSF, Tiago Duarte, professor de Direito Constitucional da Universidade Católica, defendeu que as leis promulgadas são inconstitucionais.

A vacina da AstraZeneca também volta à ordem do dia. As autoridades canadianas recomendaram, esta segunda-feira, que o seu uso em pessoas menores de 55 anos seja suspenso.