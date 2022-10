Apoio de 125 euros começa a ser pago, falhas no homebanking e outros destaques TSF

© Artur machado / Global Imagens

O apoio de 125 euros a titulares de rendimentos até 2.700 euros brutos mensais começa a ser pago esta quinta-feira pela Autoridade Tributária e Aduaneira, chegando neste primeiro dia de pagamento a 500 mil pessoas.

Estão a registar-se falhas nos serviços de homebanking de vários bancos. As aplicações da Caixa Geral de Depósitos está indisponível e os clientes do Novo Banco, do Banco Santender Totta, do Montepio e do Millennium bcp também reportaram problemas.

Os sindicatos de professores anunciaram esta quinta-feira uma greve nacional para o próximo dia 2 de novembro, em protesto contra a alegada falta de investimento do Governo na educação exposta na proposta de Orçamento do Estado para 2023.

Precisamente um ano depois de tomar posse para o terceiro e último mandato como presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira faz um balanço dos últimos 365 dias e aponta a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) como o momento mais marcante.

O piloto Armindo Neves morreu, esta madrugada, durante a segunda etapa do África Eco Race, uma prova que segue os traços do antigo Dakar.

"Se eu não tivesse escrito este livro, eu gostaria de ter lido um livro assim." Na véspera do lançamento, a escritora Lídia Jorge apresenta a sua nova obra - Misericórdia - em entrevista à TSF.

Os Pilares da Criação, que se situam a 6500 anos-luz de distância, ficaram famosos pela primeira vez quando foram divulgados pelo telescópio Hubble, em 1995. As novas imagens do James Webb vão ajudar os cientistas a compreender melhor o processo de formação de estrelas.