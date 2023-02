Apoios à habitação, uma sauna na guerra e outros destaques TSF

© Igor Martins / Global Imagens

António Costa garante que o Conselho de Ministros desta quinta-feira, dedicado exclusivamente à habitação, vai anunciar "um diversificado conjunto de medidas" para ajudar as famílias a "fazerem face ao aumento das rendas ou das prestações do crédito".

Entre as novidades pode estar um subsídio para ajudar quem teve perda de rendimentos a pagar a renda e a possibilidade de se poder repartir o pagamento de rendas em atraso nos próximos três anos.

Estão marcados para esta quinta-feira dois protestos contra o aumento do custo de vida e pelo direito à habitação. Quando baterem as 12h00, o movimento "Vida Justa" quer ver reunidos centenas de manifestantes em frente ao Conselho de Ministros, em Algés.

Choveram 36 mísseis russos na Ucrânia durante a madrugada desta quinta-feira. Metade terão sido travados pelo chapéu-de-chuva que é a defesa aérea ucraniana. Ao todo serão 16 os mísseis e drones intercetados.

Um dos principais meios de transporte na Ucrânia são uns pequenos autocarros amarelos com capacidade para 15 pessoas. Em todo o país são conhecidos como Bogdan. Em Odessa são também conhecidos como saunas por culpa do calor que se sente no verão. Ironias à parte, na cidade do mar negro há um que se distingue de todos os outros. É branco e tornou se mesmo numa sauna. A TSF foi conhecê-lo.

O bispo católico do Porto, Manuel Linda, classificou esta manhã os abusos sexuais de crianças no seio da Igreja como "absolutamente hediondos, inqualificáveis e que têm de ser combatidos com toda a energia".

Os confessionários a utilizar no Parque do Perdão da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, em agosto, vão ser construídos por reclusos dos estabelecimentos prisionais de Coimbra, Paços de Ferreira e Porto.

A totalidade do IVA suportado na compra de bilhetes de transportes públicos coletivos passou a abater ao IRS, desde o início deste ano, devendo as faturas ser canalizadas no ​​​​​​​e-fatura para o espaço já existente para os passes mensais.

A bíblia hebraica mais antiga e completa, com mais de mil anos, será leiloada em maio podendo atingir os 50 milhões de dólares (cerca de 46 milhões de euros), divulgou esta quarta-feira a casa de leilões Sotheby's.

Este ano, o guarda-chuva terá de fazer parte do disfarce de Carnaval. Portugal continental vai ser afetado nos próximos dias por uma depressão que traz nebulosidade, aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões centro e sul.