Apoios só para pais com filhos em creche e ATL, Jesus abre porta ao Flamengo e outros destaques TSF

Vila Nova de Famalicão, 12/12/2021 - O Futebol Clube de Famalicão recebeu esta noite o Sport Lisboa e Benfica no Estádio Municipal de Famalicão em jogo a contar para a 14ª jornada da I Liga 2021/2022. Jorge Jesus (Miguel Pereira/Global Imagens) © Miguel Pereira/Global Imagens

Na ressaca das medidas anunciadas pelo Governo contra a Covid-19, a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, explicou, no Fórum TSF que vão ser retomadas ajudas nos precisos termos em que já existiram, mas diferentes nas duas semanas. Os pais podem começar, esta quarta-feira, a tratar do apoio à família para ficarem com as crianças nas semanas do Natal e do Ano Novo.

Dois dos quatro centros de acolhimento de emergência de sem-abrigo que abriram durante a pandemia em Lisboa vão ser encerrados, por falta de "condições dignas", anunciou o presidente da câmara, Carlos Moedas. Os centros que vão encerrar são a Pousada da Juventude, em Moscavide, e a Casa dos Direitos Sociais, em Marvila. Este último ainda não fechou por não haver solução para as pessoas que acolhe.

Na manhã desta quarta-feira, o Bloco de Esquerda pediu a "reabertura imediata dos centros de emergência de acolhimento a pessoas sem-abrigo". Os bloquistas acrescentam ainda ter chegado à sua vereadora, Beatriz Gomes Dias, "informações de que estará também em preparação o fecho da Casa do Lago - um centro que acolhe apenas mulheres - no final de março de 2022".

Os saldos estão proibidos entre 25 de dezembro e 9 de janeiro, mas os consumidores vão poder fazer as trocas nas lojas até ao dia 31 de janeiro, segundo uma nota do Conselho de Ministros.

Quanto ao acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano, agora vai ser exigida a realização de um teste negativo à Covid-19 . Esta obrigatoriedade abrange os dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. A medida foi anunciada esta terça-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, no final de no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros que aprovou medidas adicionais para conter a propagação de contágios por Covid-19.

Durante a manhã de quarta-feira, a TSF confirmou que Jorge Jesus já deu o "sim" ao Flamengo. A notícia da intenção do técnico português de 67 anos, que deve agora esperar pelo acordo entre Benfica e Flamengo, foi avançada pela CNN. Os responsáveis brasileiros reuniram-se com o treinador na noite desta terça-feira para perceber a disponibilidade do treinador português e daí saíram com uma resposta positiva.

Uma equipa de investigadores conseguiu descobrir um embrião de entre 72 a 66 milhões de anos "estranhamente conservado" dentro de um ovo de dinossauro fossilizado. O embrião, apelidado de "Bebé Yingliang", foi descoberto em Ganzhou, no sul da China, e pertence a um dinossauro terópode desdentado. O fóssil sugere que estes dinossauros desenvolveram posturas semelhantes às das aves perto da eclosão.

O primeiro SMS da história, enviado pela operadora Vodafone a de dezembro de 1992, foi leiloado esta terça-feira como um NFT por 107 mil euros, durante um evento organizado pela casa Aguttes em França.