Após avarias, CP apela: nas horas de maior calor, evite viajar de comboio

Dois comboios avariaram, esta sexta-feira, devido às temperaturas elevadas © Estela Silva/Lusa

Por Clara Maria Oliveira 09 Julho, 2022 • 12:27

Dois comboios de longo curso - um Alfa Pendular e um Intercidades - avariaram, esta sexta-feira, devido às altas temperaturas. A CP (Comboios de Portugal), em comunicado, apelou aos passageiros para evitarem viajar nas horas de maior calor.

No Entroncamento, pouco faltava para as 17h quando o comboio Alfa Pendular 135, oriundo da estação de Lisboa-Santa Apolónia, avariou. Segundo o ECO, o ar condicionado parou de funcionar e os passageiros saíram das carruagens, onde depois tiveram de esperar cerca de uma hora e meia por dois comboios regionais até Braga.

Por volta da mesma hora, a cerca de 200 metros da estação ferroviária do Pombal, o Intercidades 523 que rumava em direção a Porto-Campanhã também sofreu uma avaria. Para chegar à plataforma da estação, o comboio teve mesmo de ser empurrado por uma locomotiva diesel da Takargo.

"Informamos que, devido à onda de calor prevista para os próximos dias, as condições de conforto a bordo de alguns comboios, poderão não ser as mais adequadas, em especial nas horas com temperaturas mais elevadas.", informou a CP no site.

A empresa recomenda os passageiros para que, "sempre que possível", utilizem os comboios "ao início da manhã ou ao final do dia". No caso de troca de viagens, a CP reembolsa o valor total do bilhete adquirido.