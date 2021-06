Após declarações de Temido, PRO.VAR espera que Governo alargue horários de restaurantes

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Depois de Marta Temido ter dito que "não é nos restaurantes que as pessoas se contagiam", apesar de ressalvar a necessidade de evitar que as pessoas se concentrem em espaços fechados como é o caso dos espaços de restauração, a PRO.VAR - Associação Nacional de Restaurantes espera que o Governo permita o alargamento do horário dos restaurantes.

"Esperamos que o Governo permita que os restaurantes de forma generalizada possam trabalhar com os horários alargados", sustenta Daniel Serra, presidente da PRO.VAR.

Numa entrevista conduzida por Júlia Pinheiro no programa da SIC "Júlia", a ministra da Saúde adianta que o que se pode antecipar neste momento "é que a situação ainda se vai complicar mais, antes de melhorar".

"Há quem diga que nós nunca deixámos de estar na primeira vaga. O que é facto é que tivemos várias ondas e estamos agora numa quarta onda", salientou.