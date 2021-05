Após desentendimentos entre adeptos, polícia preocupa-se em "organizar e segregar"

© AFP

Por Rita Costa com Sara Beatriz Monteiro 29 Maio, 2021 • 13:24

Centenas de adeptos ingleses juntaram-se esta sexta-feira na Ribeira do Porto e houve registo de alguns desentendimentos por volta das 21h00. O subintendente Marco Almeida revelou à TSF que a PSP registou discussões entre adeptos.

"Tivemos alguns desentendimentos entre alguns adeptos. Não registamos aquilo que na linguagem policial designamos de alteração da ordem pública significativa. Não houve necessário uso da força policial e de meios coercivos, apenas o afastamento dos adeptos, a sua segregação e a sua reunião em função das respetivas claques de cada uma das equipas, no sentido de recolherem aos seus locais de alojamento", sustenta.

Relativamente a este sábado, Marco Almeida, do comando metropolitano do Porto, revela as principais preocupações da polícia.

"As principais preocupações são procurar introduzir organização e segregação. Estamos a falar de um evento e de um policiamento de elevada complexidade e quanto mais organização nós procurarmos imprimir através da veiculação de informação, seja da parte das autoridades portuguesas seja através dos colegas ingleses, isso vai facilitar todo o trabalho policial e a segurança do evento. Em termos de segregação de adeptos, isso também se torna fundamental porque vai facilitar o nosso trabalho para que eles possam estar juntos para serem conduzidos para o Estádio do Dragão através dos meios de transporte público que já estão definidos", elenca.

A organização preparou zonas exclusivas para os adeptos que não têm bilhete assistirem ao jogo: "Aqueles que não têm bilhete podem assistir ao jogo nas fan meeting points, com o pressuposto de realizarem na entrada um teste negativo à Covid-19."

O Manchester City e o Chelsea jogam este sábado a final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, no Porto. O jogo está marcado para as 20h00 e vai contar com mais de 16 mil adeptos, um terço da lotação do estádio.