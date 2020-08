Após morte de bebé, pediatra explica que risco é sempre maior quando há infeção

© Piaxabay

Depois de um bebé de quatro meses morrer infetado pela Covid-19, a pediatra Maria do Céu Machado lembra que, embora não esteja comprovado cientificamente o impacto do vírus em quem tem problemas cardiovasculares, o risco é sempre maior em caso de infeção.

"Como qualquer virose, a evolução pode ser pior e perigosa para quem tem doença cardíaca. O vírus ao afetar o pulmão, ao haver uma infeção respiratória grave, há logo uma sobrecarga para o coração que, se já não é normal, fica em sobrecarga", explica a médica pediatra.

Maria do Céu Machado explica que "a miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco que pode ser determinada, ou seja, quando o vírus infeta, tanto pode dar uma infeção respiratória, como uma infeção mais geral, como pode dar uma infeção do músculo cardíaco", sendo esta uma das consequências cardíacas da Covid-19.

Mais ainda, acrescenta, "se houver patologia de base, se houver doenças, obviamente que toda a infeção pode ser mais grave".

A antiga presidente do Infarmed pede "cuidado redobrado" aos pais de crianças que têm estes problemas de saúde.

