Após suspensão das visitas devido à Covid-19, DGS exige novas regras nas prisões

Nos estabelecimentos prisionais, há várias formas de contágio: através das visitas, dos voluntários, dos profissionais e da entrada de novos reclusos. Para fazer face à epidemia da Covid-19, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um comunicado onde alerta os estabelecimentos prisionais para os cuidados que devem ter.

Além dos habituais conselhos para tossir e espirrar para o cotovelo, bem como manter a distância social, todas as zonas do estabelecimento prisional devem ter um espaço com água e sabão para que os reclusos possam lavar frequentemente as mãos.



É essencial informar os profissionais e os reclusos sobre os sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, implementando a vigilância passiva.



Por motivos de segurança, todas as transferências de reclusos vão ser suspensas, exceto as que se realizem por motivos de saúde ou segurança.



De forma a prevenir a transmissão do vírus, deve ainda ser designada uma área de isolamento em todas as prisões.



Se houver casos positivos para a Covid-19 deve ser dado ao recluso uma máscara, mas também ao guarda prisional que o vigia. A distância entre ambos tem de ser de, pelo menos, um metro.



Deverá existir também uma área de isolamento para os casos suspeitos, sejam eles de profissionais ou reclusos. Esta área deve ter boas condições de arejamento, acesso a instalações sanitárias e contentor de resíduos com abertura por pedal.



Todos os programas de educação e as atividades de trabalho estão suspensos.



As refeições vão continuar a ser no refeitório, mas por turnos, de forma a garantir o maior distanciamento social possível. Os contactos de casos confirmados não deverão integrar o mesmo turno que os reclusos que não contactaram com casos.



Para quem está em isolamento, as refeições vão ser servidas por profissionais equipados com máscara cirúrgica, bata, avental impermeável e luvas. A louça dever ser lavada à temperatura mais elevada possível.



Sem poderem receber visitas, é natural os reclusos recebam lembranças dos familiares. Nesses casos, o profissional que recebe as embalagens que os familiares trazem do exterior deve usar luvas de nitrilo ou de látex.