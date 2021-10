Apostas e avisos de Moedas, turista corta 25 de Abril e outros destaques TSF

O novo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas © Filipe Amorim/Global Imagens

O novo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, tomou posse assegurando três eixos fundamentais para a cidade de Lisboa: redesenhar ciclovias, gratuitidade dos transportes públicos para os jovens e reduzir os impostos, em tempo de crise pandémica.

Com um executivo municipal com cinco forças políticas e sem maioria absoluta, Carlos Moedas lembrou que "pode e sabe fazer compromissos", mas com "direito à legitimidade" da sua equipa.

Terminada a tomada de posse de Carlos Moedas, o agora ex-presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, disse desejar que tudo corra bem a quem lhe sucede, para bem da cidade e dos lisboetas. Para o futuro, revelou que vai regressar ao trabalho como economista e vai estar atento ao que se passar por Lisboa.

Foi detido o homem que nesta segunda-feira foi visto a caminhar sobre a linha do comboio da Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada. Trata-se de um turista, de nacionalidade estrangeira, que se encontrava a tirar fotografias. Uma fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou à TSF que o cidadão está detido.

Numa altura em que o Parlamento discute vários projetos sobre a publicidade aos jogos e apostas, a TSF conta-lhe a história verdadeira de uma mulher que, um dia, procurou um "escape" na raspadinha e acabou por destruir a vida, financeira, pessoal e emocionalmente.

Do lado da Google está tudo pronto. O Android 12 já foi passado às fabricantes de smartphones que o estão a adaptar para os seus equipamentos. A demora relaciona-se não só com a transposição direta do novo sistema operativo para os dispositivos (que depois têm de ser testados), mas também com as User Interfaces (UI) ou seja as alterações de aspeto e comportamento que todas as fabricantes introduzem ao Android 12 base.

O BE já enviou ao Governo a redação das nove propostas para as negociações do Orçamento do Estado para 2022, cinco das quais são alterações ao Código do Trabalho que terão de ser efetivadas à parte do documento orçamental.

Já a defesa do antigo banqueiro Ricardo Salgado pediu a suspensão do processo no qual o ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) é arguido, fundamentando-o com um atestado médico a comprovar o diagnóstico de doença de Alzheimer.

No Centro de Vacinação de Olhão as pessoas de mais idade vão chegando, acompanhadas pelos filhos ou pelos netos. Raramente se deslocam ao centro de vacinação sozinhos. A TSF falou com Maria José, que veio com a mãe e nem uma nem outra tiveram qualquer dúvida em considerar que era melhor tomar as duas vacinas em simultâneo.

Na década de 1980, o primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva visitou os Estados Unidos e levou na comitiva o então assessor diplomático Martins da Cruz. Na TSF, o embaixador que seria mais tarde ministro dos Negócios Estrangeiros recorda essa viagem onde conheceu o então coronel Colin Powell, à época adjunto do conselheiro de segurança nacional de Ronald Reagan.