App 'Infopraia' é segura garante a Agência Portuguesa do Ambiente

Para tranquilizar os futuros utilizadores da aplicação 'Infopraia', que vai informar se a praia está ou não lotada, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) veio este domingo assegurar que esta app não desrespeita a privacidade dos utilizadores.

A garantia surge depois de críticas ao excesso de permissões pedidas pela aplicação bem como a falta de proteção da privacidade de quem a usa.

A Agência do Ambiente assegura que são reticências que não têm qualquer fundamento e garante que nenhuma informação pessoal é transmitida a terceiros ou à própria Agência. Do mesmo modo, lembra, nem é preciso qualquer registo de utilizador, não se recolhendo assim qualquer dado pessoal.

Apenas é pedida a localização do telemóvel para conhecer as praias mais próximas e a APA promete ter um "respeito absoluto pela proteção da privacidade dos utilizadores".

As explicações da APA surgem depois das críticas da Associação Portuguesa para os Direitos Digitais que se mostrou contra a aplicação criada para as praias, no regresso da época balnear durante a pandemia.

As permissões da aplicação serão excessivas e não terá sequer uma política de privacidade, defende a associação.

Esta app vai ser uma ferramenta fundamental para conhecer as praias mais e menos cheias nos próximos meses, com regras de distanciamento rígidas para quem quiser apanhar apanhar uns banhos de sol à beira mar.

Vai ser preciso verificar os semáforos virtuais fornecidos por esta aplicação uma vez que, como avisou o primeiro-ministro na passada quinta-feira, se as regras não forem respeitadas há sempre a possibilidade de as praias serem encerradas.

