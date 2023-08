Apreendidas 138 mil doses de haxixe no Bairro da Cruz Vermelha em Lisboa

© Maria João Gala /Global Imagens (arquivo)

Cerca de 138 mil doses individuais de haxixe foram apreendidas na segunda-feira após a detenção de um casal suspeito de tráfico de droga no Bairro da Cruz Vermelha, em Lisboa, anunciou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O casal, um homem e uma mulher, de 40 e 25 anos, respetivamente, foi detido na segunda-feira, "em flagrante delito", na freguesia lisboeta do Lumiar, na sequência de uma recente investigação policial, em que foi possível perceber que ambos se preparavam para regressar à sua zona habitacional "na posse de dois fardos de produto estupefaciente, nomeadamente 69 kg [quilogramas] de haxixe", informou a PSP, em comunicado.

De acordo com a polícia, os dois suspeitos de tráfico de droga eram "responsáveis pelo abastecimento de pontos de venda 'bancas', instaladas no interior do Bairro da Cruz Vermelha", na freguesia do Lumiar.

Na sequência da detenção de ambos os suspeitos, a PSP realizou uma busca domiciliária, tendo apreendido "138.128 doses individuais de haxixe, 630 euros em notas do BCE, e uma viatura ligeira".

"Os detidos serão presentes no Tribunal da Comarca de Lisboa, para aplicação das medidas de coação", adiantou a polícia.