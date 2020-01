Livro com mais de 300 anos apreendido pela PJ. Estava à venda online

Os alertas foram dados pelo Arquivo Distrital de Viseu e pela Câmara Municipal de Penedono © Jorge Firmino/Global Imagens

Um livro de atas, que remonta ao século XVII, foi apreendido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte. O documento contém atas de vereação, que terão sido redigidas entre 1657 e 1662.

As 240 páginas do manuscrito dizem respeito ao município de Penedono, no distrito de Viseu, e foram desviadas por motivos ainda não conhecidos, de acordo com a nota que a Polícia Judiciária enviou à TSF.

O livro com mais de 300 anos passou por um "intenso trabalho de recolha de informação e de investigação", e sabe-se agora que será "um importante documento", como adianta o comunicado.

Os alertas foram dados pelo Arquivo Distrital de Viseu e pela Câmara Municipal de Penedono, depois de o manuscrito ter sido colocado à venda online. Devido ao valor "indeterminado" e à "relevância do documento", foi prontamente aberto inquérito e seguiram-se diligências para recuperar o objeto.

O livro de atas foi apreendido a quem estava na sua posse, um comerciante de Torre de Moncorvo. As autoridades farão agora perícias forenses de forma a determinar a autenticidade destas páginas.