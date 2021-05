Apreendidos 240 ovos fora do prazo após intoxicação alimentar de 70 crianças em Beja

© Miguel Pereira/Global Imagens

A Autoridade de Segurança Alimentar instaurou um processo-crime e apreendeu vários alimentos, entre eles ovos fora de prazo, no centro cultural que fornece refeições a escolas de Beja, depois de 70 crianças terem sido transportadas para o hospital.

Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) diz que além dos 240 ovos com validade expirada, foram também apreendidos 40 quilos de produtos alimentares, por suspeita de não estarem em boas condições para consumo e recolhidas oito amostras dos alimentos que eram confecionados no centro cultural, que constavam na ementa semanal, para serem analisados pelo laboratório de segurança alimentar.

Segundo a ASAE, a inspeção, na sequência da hospitalização de 70 crianças no Centro Hospitalar de Beja "com sintomas de natureza infeciosa ou tóxica, potencialmente causada pelo consumo de alimentos", decorreu ao final do dia de terça-feira.

A ASAE apurou que "a origem estava centralizada num centro cultural e social que procedia ao fornecimento das refeições em cinco escolas dos Agrupamentos de Escolas números 1 e 2 de Beja".

A operação decorreu "em estreita articulação com os serviços do Ministério Público territorialmente competentes", refere a ASAE.

No total, segundo fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBAN), três crianças foram internadas na terça-feira no serviço de pediatria do hospital de Beja. Uma delas teve alta durante a noite e as outras duas tiveram alta durante o dia de quarta-feira.

O Hospital José Joaquim Fernandes, Beja, disse por diversas vezes à agência Lusa que ali tinham recebido assistência um total de 42 pessoas (36 crianças e seis adultos).

Fonte da Câmara Municipal tinha indicado que as crianças transportadas para o hospital da cidade, devido a "suspeitas de uma intoxicação alimentar", tinham entre três e 10 anos.

Segundo o vereador do pelouro da Educação do município de Beja, Arlindo Morais, as crianças frequentam o pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico e são de duas escolas de Beja e das escolas das freguesias rurais de Beringel, São Matias e Trigaches.

Arlindo Morais adiantou ainda que as refeições para estas escolas são confecionadas pelo Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, em Beja, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).