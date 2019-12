Apreendidos 59 animais selvagens na Madeira

Por Dora Pires 11 Dezembro, 2019 • 19:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A maioria dos animais são cágados e tartarugas (48), mas foram também apreendidas sete cobras e quatro lagartos que estavam numa espécie de exposição num estabelecimento comercial.

Os animais estavam na posse de um homem de 41 anos que foi identificado pelas autoridades. O indivíduo responde por duas contraordenações, uma por falta de autorização de importação de espécimes não indígenas e outra por não ter licença de parque zoológico. Ambas as infrações são puníveis com coimas até 3.750 euros.

Tratou-se de uma ação de fiscalização do Comando da GNR da Madeira, através do Núcleo de Proteção Ambiental do Funchal e decorreu na zona do Caniçal.