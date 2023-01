Aprovada avaliação prévia de governantes, Rita Marques já não vai para empresa polémica e outros destaques TSF

© António Pedro Santos/Global Imagens

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a resolução que estabelece um questionário de verificação prévia à propositura de membros do Governo ao Presidente da República.

Depois de toda a polémica, a antiga secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, revelou que decidiu não aceitar o convite para ir trabalhar com a Fladgate Partnership por entender que não tem condições de aceitar o lugar na empresa.

Já o assessor do primeiro-ministro, Pedro Miguel Ribeiro, demitiu-se das funções no gabinete de António Costa depois de ter sido condenado por utilizar os canais de comunicação da Câmara do Cartaxo durante a campanha eleitoral.

Entre os anúncios do Governo estiveram também os engenhos pirotécnicos, como os very lights, cuja utilização em contexto desportivo passa a ser uma infração punível com uma pena de prisão até cinco anos ou multa até 600 dias.

Na música, os U2 vão lançar um novo álbum, Songs Of Surrender, e o criativo por trás do vídeo de apresentação deste novo trabalho é português. João Pombeiro revelou à TSF que apenas aceitou o convite da banda britânica após alguma insistência, mas, agora, parece que a parceria se pode repetir no futuro.

Uma criança de três anos ficou esquecida no autocarro de transporte, cerca de seis horas, disse à agência Lusa o diretor do agrupamento escolar, que abriu um processo, pediu a suspensão das funcionárias e alterou medidas de funcionamento.

Entre 28 de novembro e 18 de dezembro morreram mais 1146 pessoas do que o esperado. O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge identificou, durante três semanas do ano passado, um excesso de óbitos em Portugal que corresponde a um aumento de 16% face ao esperado.

No Benfica há um novo reforço. O jogador norueguês Andreas Schjelderup foi anunciado pelo clube e assinou até 2028.

Ainda no futebol, o português Cristiano Ronaldo está pela primeira vez fora das nomeações para o prémio The Best, criado em 2016, numa lista que inclui Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, informou a FIFA.

Um grupo de médicos portugueses e luso-ucranianos participou num curso de transporte de doentes em Coimbra. Vão partilhar os conhecimentos com profissionais ucranianos. O coordenador da Medicina de Catástrofe do Ministério da Saúde da Ucrânia contou à TSF que quer disponibilizar este curso também no país.