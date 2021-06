Aprovada recomendação para reabilitar fornos da Fábrica de Louças de Massarelos no Porto

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto © Leonel de Castro/Global Imagens

Por TSF e Lusa 22 Junho, 2021 • 08:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Assembleia Municipal do Porto aprovou por unanimidade uma recomendação da CDU para que a autarquia adote as medidas necessárias à reabilitação dos dois fornos da Fábrica de Louças de Massarelos e o seu espaço envolvente.

A proposta foi aprovada por todas as forças políticas na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto que decorreu na segunda-feira.

De acordo com o deputado Rui Sá, da CDU, os dois fornos da Fábrica de Louças de Massarelos, situados na Avenida Paiva Couceiro, "são exemplares únicos e trazem à memória o Porto industrial".

"Estão danificados e o espaço envolvente está muito maltratado", afirmou o deputado.

Na proposta, a que a Lusa teve acesso, a CDU salienta que a Fábrica de Louça de Massarelos, fundada no século XVIII, foi "pioneira no fabrico industrial de louça de faiança de uso doméstico e decorativo com grande qualidade".

O deputado Rui Sá, da CDU, afirma que os dois fornos são exemplares únicos e estão quase ao abandono. 00:00 00:00

"Em 1920 esta fábrica foi vítima de um incêndio que a destruiu totalmente, obrigando à sua desativação", refere a CDU, dando nota de que a louça continuou, até 1980, a ser produzida numa unidade industrial situada na Quinta de Roriz, no Bonfim.

Dois dos três fornos da fábrica, construídos em 1901, foram reabilitados e colocados num espaço da Avenida Paiva Couceiro, mas "estes fornos e o espaço envolvente não têm sido preservados, encontrando-se cheios de mato, sujos, vandalizados e sem quaisquer referências que permitam aos visitantes ficar a conhecer a sua história", defende a CDU.

Rui Sá diz que a construção da nova ponte sobre o Douro pode pôr em causa a preservação destes fornos. 00:00 00:00

Além da reabilitação dos dois fornos e da envolvente, a proposta visa recomendar à Câmara do Porto a integração dos mesmos nos circuitos culturais e museológicos da cidade.

Na sessão, o deputado Francisco Carrapatoso, do PSD, afirmou que a "preservação dos fornos poderá estar em risco".

"Creio que estes fornos irão colidir com os alicerces da nova ponte sobre o Douro, é isso que resulta dos traçados do Plano Diretor Municipal (PDM)", afirmou.

Em resposta ao social-democrata, Rui Sá afirmou que "olhando para o PDM, parece que [os fornos] ficam salvaguardados".

"O traçado não passa por cima deles", assegurou.

A CDU viu ainda rejeitada, com o voto contra do PSD e do grupo municipal Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido, uma recomendação para que a Câmara do Porto adotasse as "medidas necessárias" para que um terreno situado nas proximidades da Rua de Serralves fosse cedido aos moradores que lá criaram uma horta comunitária.