Aprovado aumento de mais de duas mil vagas para o ensino superior

O reforço do número de vagas para o ensino superior público e privado foi aprovado. O parecer favorável da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior destaca o momento excecional com um novo máximo de candidaturas. A maior procura dos últimos 26 anos justifica a libertação de vagas não ocupadas nos concursos especiais, como é o caso dos concursos internacionais.

O parecer citado esta manhã na imprensa, nomeadamente no jornal Público, apela às instituições que usem o reforço em especial nos cursos com maior procura nos últimos anos e que a colocação dos estudantes não seja apenas nos maiores centros urbanos.

São mais de duas mil novas vagas disponíveis já no início do próximo mês durante três dias. Vai ser aberto um período especial para que os alunos que se candidataram na primeira fase possam alterar as preferências ou até candidatar-se pela primeira vez.