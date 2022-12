Aproxima-se "estrutura meteorológica de grande dimensão". Direção que vai tomar é imprevisível

© Tiago Petinga/Lusa

Em direto na TSF, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Miguel Miranda, alerta que a chuva forte "vai continuar mais umas horas".

"Temos agora numa fase de acalmia à qual se vai seguir uma nova fase de agravamento", explica. Não é possível dizer ao certo "em que zona do continente é que esse agravamento se vai fazer sentir, porque a estrutura meteorológica que se aproxima tem uma grande dimensão, mas, na verdade, tanto pode deslocar-se para sul do continente, como para norte", alerta.

Comparando com o que se passou na semana passada, o presidente do IPMA fala de uma "precipitação menos intensa, mas muito mais extensa no tempo". "Em Lisboa devem ter caído mais de 100 mm integrados de água. Isto é muita água."

O IPMA alerta ainda para o vento forte que tem de "ser seguido com todo o cuidado" devido ao risco de quedas de árvores, estruturas e casas.

A todos os que possam estar a ser afetados pela chuva. Miguel Miranda deixa apelo: "Cuidar dos familiares, cuidar dos vizinhos, cuidar das pessoas com mobilidade reduzida, ver onde estão e apoiá-las for necessário. É preciso perceber que nós vivemos num país que tem muita gente a viver sozinha e, portanto, precisamos mesmo desta cadeia inquebrável de solidariedade para resistir aos desastres naturais".